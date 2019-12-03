Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı

Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşti. Yangın ihbarı alan ilk yardım ekipleri, olay yerine vardıklarında, yanan evde 3 yaşındaki bir çocuğu elleri bağlı ve başına plastik torba geçirilmiş halde buldu. Evin başka bir odasında ayakları bağlı olan bir kadın, şüpheli olarak gözaltına alındı.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen Santa Paula Polis Departmanı yetkilileri, Maricela Magana Ruiz adlı kadının "çocuğun hayatını tehlikeye atmak" suçundan şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığını belirtti. Araştırmaların devam ettiğini belirten emniyet güçleri, kadının kendini nasıl bağladığını henüz çözemediklerini ifade etti.

47 yaşındaki kadının evi yakıp, önce 3 yaşındaki çocuğu yatağa bağladığı sonra da kendi ayaklarını bağladığı düşünülüyor.

Hastane'ye kaldırılan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.