Haberler » Güncel » Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber

Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Maricela Magana Ruiz adlı bir kadın, üç yaşındaki çocuğunu elleri bağlı halde yanan evde bıraktığı için göz altına alındı.

03.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:43

Olay ABD'nin eyaletinde gerçekleşti. Yangın ihbarı alan ilk yardım ekipleri, olay yerine vardıklarında, yanan evde 3 yaşındaki bir çocuğu elleri bağlı ve başına plastik torba geçirilmiş halde buldu. Evin başka bir odasında ayakları bağlı olan bir kadın, şüpheli olarak gözaltına alındı.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen Santa Paula Polis Departmanı yetkilileri, Maricela Magana Ruiz adlı kadının "çocuğun hayatını tehlikeye atmak" suçundan şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığını belirtti. Araştırmaların devam ettiğini belirten emniyet güçleri, kadının kendini nasıl bağladığını henüz çözemediklerini ifade etti.

47 yaşındaki kadının evi yakıp, önce 3 yaşındaki çocuğu yatağa bağladığı sonra da kendi ayaklarını bağladığı düşünülüyor.

Hastane'ye kaldırılan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (3)
KÜBRA:KADIN BELLİ Kİ HASTA. . ALLAH ŞİFA VERSİN.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KÜBRA:RUHSAL OLARAK HASTA İNSANLAR NE YAPTIKLARINI GERÇEKTEN BİLMİYORLAR TUBA . . KINAMA DUA ET
Yayından Kaldır
0 0
TUBA:NE ŞİFASI ALLAH BELASINI VERSİN
Yayından Kaldır
1 0
Güncel

Son Dakika Haberleri

14:57 Erdoğan'ın 'veto' kararı, Zonguldaklıları sevindirdi - Haber
14:54 Müftü Erenay: "İslam dini, gençlerle yükselmiştir" - Haber
14:53 Körfez'de 'engelsiz' şölen - Haber
14:52 30 yıldır evine su taşıyor - Haber
14:52 Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üniversite öğrencileri ile buluştu - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
14:12 CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:03:05