Haberler » Güncel » Üç yavru leylek bakımlarının ardından doğaya salınacak

Üç yavru leylek bakımlarının ardından doğaya salınacak

Amasya'nın Suluova ilçesinde Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen biri yaralı 3 yavru leyleğin tedavi ve bakımları yapılıyor.

06.10.2019 15:12Üç yavru leylek bakımlarının ardından doğaya salınacak
Amasya'nın Suluova ilçesinde Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen biri yaralı 3 yavru leyleğin tedavi ve bakımları yapılıyor.
İlçede bir vatandaş tarafından, Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen üç leylek yavrusu koruma altına alındı.
Merkez Müdürü Salim Eren, AA muhabirine, yavrulardan birinin kanadının kırık olduğunu ve uçamadığını söyledi.
Merkezin veteriner hekimi tarafından leyleklere müdahale edildiğini belirten Eren, "Sol kanadı kırık olan leyleğimizin gerekli tedavisi yapıldı. Diğer yavru leyleklerle beraber kafeslere alınarak bakımlarını yapıyoruz. Bu yavru leyleklere biz sahip çıkmasaydık muhtemelen hayatlarını sürdüremezlerdi." dedi.
Eren, leylekler sağlıklarına kavuşunca ve uçabilecek konuma gelince doğaya salacaklarını sözlerine ekledi.

Suluova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:07 FLAŞ
23:06 Samsun'da şüpheli ölüm
23:05 Mali ve Orta Afrika tezkeresi kabul edildi
23:04 Irak Parlamentosundan il meclislerinin çalışmalarını dondurma kararı
23:04 "Sudan'da eski rejimin karanlık güçleri istikrarı bozmak için gece gündüz çalışıyor"
23:04 Malatya'daki seçim kavgası davası
23:00 Bakan çavuşoğlu, cezayir'de türk iş insanlarıyla bir araya geldi