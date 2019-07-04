Üç yıl önce zenginler listesindeydi! Sabri Ülker'in torunu "fakirlik belgesi" aldı

Ülker'in kurucusu Sabri Ülker'in torunu Ömer Özokur (44) fakirlik belgesi aldı.

Dedesinden kendisine kalan hisselerin elinden alındığını öne süren Özokur, açtığı davadaki yüksek harcı ödeyemeyince adli yardım talebinde bulundu. Adli yardım için muhtarlıktan da yazı alan Özokur için "Hiçbir sosyal güvencesi yok, mağdur olduğu muhtarlığımızca bilinmektedir" dendi.

Cirosu 52 milyar liraya yakın olan ve toplamda 60 bin çalışanı bulunan Ülker'in de bünyesinde olduğu Yıldız Holding miras davasıyla gündemde. İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan dava dosyasında önemli ayrıntılar yer aldı.

YÜZDE 3,5'LUK HİSSE

Söz konusu davayı açan isim Ömer Özokur. Özokur, Sabri Ülker'in kızı Ahsen Özokur'un üç çocuğundan biri. Özokur'un biri üvey diğer iki kardeşi ise Ahmet Özokur ve Ali Ülker.

Bir dönem Yıldız Holding'in bazı şirketlerinin yönetiminde de yer alan Ömer Özokur açtığı davada, dedesi Sabri Ülker'in vefatından önce kendisine bıraktığı yüzde 3,5'luk Yıldız Holding hissesinin elinden alındığını öne sürdü. Özokur, mahkemeden bu durumun tespitinive söz konusu hisselerin kendi adına tescilini istedi.

MUHTARLIK: MAĞDUR OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Diken'den Ali Çiçek'in haberine göre, yargılama aşamasında davacı tarafın karşısına yüksek bir harç ödemesi çıktı. Mahkeme 42 milyon 693 bin 75 liralık harcın ödenmesi için süre tanıdı. Bu süreçte Özokur mahkemeden adli yardım talebinde bulundu. Bunun için gerekli evraklar mahkemeye sunuldu.

Dosyaya sunulan evraklardan biri de Özokur'un talebiyle muhtarlıktan verilen yazı. Beşiktaş Kültür Mahallesi Muhtarı Dursun Gül imzasını taşıyan yazı 10 Mayıs 2019 tarihli. "İlgili kuruma" başlığıyla hazırlanan yazıda Ömer Özokur için şöyle deniyor: "Hiçbir sosyal güvencesi olmadığı ve aynı zamanda mağdur olduğu muhtarlığımızca bilinmektedir."

ÖDEYECEK DURUMU YOK

Dava dosyasına giren söz konusu yazıyla birlikte, dava dilekçesinde Özokur'un üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığının olmadığı, söz konusu harcı ödemek için satabileceği bir varlığının olmadığı belirtildi.

Dava dosyasına göre davalı konumda ise Murat Ülker, Ali Ülker, Ahsen Özokur, Ahmet Özokur, Yıldız Holding AŞ ile Üs Holding AŞ yer alıyor.

Davalılar adına yapılan ortak savunmada Özokur'un iddiasının gerçeği yansıtmadığı nedeniyle adli yardım talebi ve davanın reddine karar verilmesi istendi.

Sabri Ülker ve torunu Ömer Özokur.

MAHKEME TALEBİ GERİ ÇEVİRDİ

Mahkeme, tarafların delil ve savunmalarını aldıktan sonra adli yardıma ilişkin karar verdi. Mahkemenin 24 Mayıs tarihli kararına göre, Özokur'un adli yardım talebi geri çevrildi. Mahkeme, belirlenen harcın ödenmesi için süre verdi.

EN ZENGİNLER LİSTESİNDEYDİ

Muhtarlık yazısında "Sosyal güvencesi yok, mağdur durumda" denen Ömer Ozokur, üç yıl önce en zengin 100 isim listesinde yer almıştı. Ömer Özokur 320 milyon dolarlık servetiyle 82'nci sıradaydı. Listenin ilk sırasında ise 4,4 milyar dolarlık servetiyle şimdilerde davalık olduğu dayısı Murat Ülker vardı.

60 BİN ÇALIŞANI VAR

70 yıl kadar önce Eminönü Nohutçu Han'da Sabri Ülker ve kardeşi tarafından temeli atılan Yıldız Holding'in yaklaşık 60 bin çalışanı var. Cirosu 52 milyar lirayı bulan holdingin 80 fabrikası bulunuyor. Yıldız Holding 100'ü aşkın ülkeye ihracat yapıyor.