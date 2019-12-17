ÜÇ YILDIR EVDEN ÇIKAMAYAN 201 KİLO KADIN İÇİN BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

İSTANBUL Zeytinburnu'nda yaşayan morbid obez hastası Saniye Darcan (65), 201 kiloya kadar ulaşınca evinden çıkamaz hale geldi. Yürümekte zorlanan ve normal araçla da taşınamayan Darcan, üçüncü kattaki evinden 3 yıldır çıkamadığı için doktora dahi gidemedi. Geçen hafta komşularının ve çevredekilerin yardımıyla büyük zorluklarla rapor almak için 14 kişinin yardımıyla doktor kontrolüne götürülen Saniye Darcan, dönüşte evine çıkarılamadığı için bir gün komşusunun giriş kattaki evinde kaldı. 8 kişilik 112 ekibinin zorlukla ambulansa taşıdığı Darcan, özel obez ambulansı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Cerrahisi Kliniği'ne götürülerek tedaviye alındı.

Çocuğu olmadığı için tedavi gördüğü ve bu nedenle kilo almaya başladığını anlatan Saniye Darcan, "Son 4-5 yılda daha kötü hale geldim. Ayağım kırıldı, hareket edemedim, kilo almam hızlandı. Geçen gün zorlukla hastaneye götürdüler beni, tartıldım, 201 kiloydum. Ayaklarım ağrıyor, şişti, tırnaklarımdan ameliyat oldum. Komşulardan Allah razı olsun, indirdiler ama çıkması çok zor. Kaç kişiyle zar zor çıkardılar beni evime. Hala onun ağrısını çekiyorum. Kolumdan, bacağımdan çekiştire çekiştire çıkarmak zorunda kaldılar" dedi.

AYAKLARIM YERE BASSIN YETER

Gözyaşları içinde yardım isteyen Darcan, "Kızım bana bakıyor diye kızımı da işten attılar. Bana bir adam lazım, yürüyemiyorum, kendi işimi göremiyorum. Yeter ki ayaklarım yere bassın, kendi ihtiyacımı göreyim, başka hiçbir şey istemiyorum" diye konuştu.

Annesinin uzun süredir hızla kilo aldığını anlatan Sevinç Darcan (43) ise, "10 seneden fazladır bu şekilde. Ama son 4 senedir hiç dışarıyı görmedi. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Doktora götürmediğimiz için tedavi de alamıyor" dedi. Eşinin üçüncü katta yaşadıkları için doktora götüremediklerini anlatan Dahil Darcan (76) ise Sağlık Bakanlığı'nın kendilerine el uzattığını söyleyerek teşekkür etti.

İKİ YIL İÇİNDE 100 KİLONUN ALTINA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Cerrahisi Kliniği Şefi Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı, Saniye Darcan'ın kendilerine Sağlık Bakanlığı tarafından yönlendirildiğini söyleyerek şu bilgileri verdi:

"Süper süper süper obez bir hasta. Vücut kitle indeksi 18 ile 25 arasını normal kabul ediyoruz. 40'ın üzerinde olduğu zaman da morbid obez. Hastanın artık spor ve diyetle kilosunu veremeyeceğini, bir ameliyatı hak ettiğini gösteren bir değer bu. Saniye Hanım'da bu indeksleme hepsi alt üst olmuş durumda. Kendisinin VKİ değeri 85. Bizim bu hastanemizde VKİ 101 olan bir hasta daha ameliyat etmiştik, ondan sonra ikinci ağır hasta diyebilirim. İstanbul 'da bu düzeyde başka ağır obezite hastası olduğunu sanmıyorum. Saniye Hanım'a öncelikle tüp mide ameliyatı yapacağız ve bir yıl içindeki kilo hedefimiz 110-120 kilo civarında. Daha sonra ikinci bir ameliyatla da bariyatrik cerrahi uygulayarak 100 kilonun da altına düşürmeyi hedefliyoruz. İki yıllık bir hedef var önümüzde."

OBEZ NÜFUS ARTIYOR, ARAÇ SAYISI DA ARTACAK

İstanbul 112 Avrupa Komuta Merkezi Başhekimi Dr. Fatih Türkmen ise şu an İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 3 adet obez ambulans aracı olduğunu anlatarak, "Bu sayının yeterli olmadığını düşünüyoruz. Çünkü obez nüfusta gittikçe hızlı bir artış var. Bu nedenle araç sayımızın artırılması hedefleniyor. Bizim standart ambulanslarımız zaten 100- 150 kiloya kadar hasta taşıyor. Ancak ciddi obez hastalara özel ambulans gerekiyor. Yaklaşık 8 yıldır obez ambulanslarımız hizmette. Bu yıl başından bu yana da 600'den fazla obez hasta bu ambulansları kullandı" diye konuştu.