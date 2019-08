Üç yıldır oğlu kayıp annenin feryadı: "Ölü ya da diri ben oğlumun dirisi olmazsa ölüsünü istiyorum""Artık bir mezarı olsun, her gün gidip duasını okuyayım"KONYA - Konya 'da 3 yıl 4 ay önce önce evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 6 yaşındaki Yasin Şahin'den haber alınamıyor. Kayıp Yasin'in annesi Ümmü Şahin, "Ölü ya da diri ben oğlumun dirisi olmazsa ölüsünü istiyorum. Artık bir mezarı olsun, her gün gidip duasını okuyayım. Şimdi hiç bir şey yok elim kolum bağlı" diye konuştu. Konya'nın Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesinde yaşayan Ümmü ve Yavuz Şahin çiftinin 5 çocuğundan biri olan Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde Belkuyu Anaokulundan döndükten sonra evlerinin önünde oynadığı sırada kayboldu. Küçük Yasin'i bulamayan ailesi, jandarma, AFAD ve köylülerden yardım istedi. Yaklaşık 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken, kaymakamlık tarafından aramalar 24 gün sonra sonlandırıldı. İçişleri Bakanlığınca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın Temmuz ayında Konya'ya gelerek, çalışmaya başladı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Özel ekip de kayıp Yasin'in izine rastlayamadı. Anne Ümmü Şahin, oğlunun kaybolmasından sonra iyi günlerinin iyi geçmediğini anlatarak, "Hep onun acısıyla, bayram gelir yok, her bayram gelişinde kapıda pencerede ben çocuk beklemekten yoruldum. 4 çocuğum daha var, ben onlar için yaptığımı Yasin için de yaparım. Ben taşı sıkar suyunu çıkartır, bunlara nasıl baktıysam ona da bakarım" dedi."Oğlumun mezarı olsun istiyorum"Artık hayattaki tek isteğinin çocuğuna ait bir iz olduğunu belirten acılı anne Şahin, "Ölü ya da diri ben oğlumun dirisi olmazsa ölüsünü istiyorum artık. Bir mezarı olsun, her gün gidip duasını okuyayım. Şimdi hiç bir şey yok elim kolum bağlı" şeklinde konuştu."5 aylıkken hayata tutundu, 6 yaşında kayboldu"Yasin'in beş aylıkken beyninden ameliyat olduğunu ve yaşamak için yüzde 20 şansı olduğunu belirten anne Ümmü Şahin, "5 aylıkken hayata tutunan oğlum, 6 yaşına geldiğinde hayattan koparmış olabilirler. Ben bunun üzerine gidilmesini istiyorum. Özellikle Yasin için diğer çocuklarım ağlıyor, psikolojileri de bozuldu" ifadelerini kullandı.Üç yıldır gözyaşlarıyla oğlunu bekleyen Şahin, "Elbiselerine sarılmaktan, fotoğraflarına bakmaktan artık yoruldu. Kendi olsun da kendine sarılayım doya doya kokusunu içime çekeyim, doya doya sarılayım. Çok bir şey istemiyorum, kendi çocuğumu istiyorum. Diğerleri gibi onun da dizimin dibinde oturmasını istiyorum, onun eksikliği gitmiyor" diye konuştu.