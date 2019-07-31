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Uçağa binenler hostesi bagaj bölmesinde görünce gözlerine inanamadı

ABD'de bir uçaktaki kabin görevlisi, uçağın içerisindeki bagaj koyulan bölmelere tırmanarak boş bölüme uzandı ve yolcularla muhabbet etti. O anlar, amatör kameralara yansıdı. Havayolu şirketi ise konuyla ilgili, "Uçuş görevlilerimizden biri kalkış öncesinde, müşterileriyle kısa bir eğlenceli an yaşamaya çalıştı." dedi.

31.07.2019 20:40
Uçağa binenler hostesi bagaj bölmesinde görünce gözlerine inanamadı

ABD'nin Philadelphia'dan Nashville'e giden bir yolcu uçağında kabin görevlilerinden biri, uçağın içerisinde tavanda bulunan ve bagajların bulunduğu bölmeye tırmanarak içerisinde yattı. Yolcularla muhabbet eden kabin görevlisi, amatör kameralarca kaydedildi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Southwest Havayolları şirketi, olaya dair yaptığı açıklamada, "Southwest Havayolları çalışanları, mizah anlayışlarını ve benzersiz kişilikleri göstermeleriyle tanınırlar. Bu olayda, uçuş görevlilerimizden biri kalkış öncesinde, müşterileriyle kısa bir eğlenceli an yaşamaya çalıştı. Tabii ki bu bizim normal prosedürümüz değil ve Southwest Havayolları ekipleri, her zaman güvenliği en yüksek öncelik olarak tutuyorlar." ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Philadelphia, Nashville, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (2)
ASABİ: KURBAN BAYRAMI GELİYOR DERİN DONDURUCU REKLAMLARI YOĞUNLAŞTI BU NE DEMEK? ŞU DEMEK KURBAN BAYRAMI GELDİĞİNDE KAHVEDE BİR ÇAY BİLE ISMARLAMAYAN PİNTİLERDE BİLE KURBAN KESMEK İÇİN BİR HAREKET Bİ GAYRET ALLAH KABUL ETSİN KESİP FAKİR FUKARAYI HATIRLAYANLARDAN LAKİN BEN HİÇ KİMSEYE İNANMIYORUM KESİP KEMİKLER MİLLETE, ETLER CUMBURLOP BUZLUĞA BİRDE KURBAN KESTİK DİYE HAVA ATMANIZ YOKMU ÖLDÜRÜYOR BENİ NE ARA MİLLET BÖYLE MENFAATKAR OLDU NEDEN BOZULDUK BİZ?
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BİR ADAM.: o kadar haklısınki. RABBİM sonumuzu hayır etsin. Artık bizi çok kötü zamanlar bekliyor. İnsanlar menfaatçi . kimsenin kimseye saygısı tahammülü yok herkes herkesin kuyusunu kazıyor . önden yüzüne gülüyor arkandan atıp tutuyor. kime güvenecez kime sarılıcaz. RABBİM sen şu temiz kullarına yardım et. Bizi yalnız bırakma insan şeytanlarıyla. .
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