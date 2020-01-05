Uçağın iniş takımlarındaki tekerlek böyle düştü

Kanada'da Montreal-Saguenay seferiyi yapmak üzere olan uçağın, pistten kalkışı sırasında iniş takımlarındaki tekerlerden biri düştü. O anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kanada'nın Montreal kentinden Quebec'e bağlı Saguenay bölgesine uçuş yapan uçağın pistten kalkışı sırasında iniş takımlarındaki tekerlerden biri düştü. 49 yolculu uçağın pilotları, tekerleğin piste düşmesinin ardından kalkışı tamamlayarak havada bir tur attı ve havaalanına geri iniş yaptı. Bölgesel havayolu şirketi Jazz Aviation'dan yapılan açıklamada, uçağın güvenli bir şekilde acil iniş yaptığı, kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Uçağın kalkış anı

-İniş takımının görüntüsü

-Tekerleğin düşmesi

-Detaylar