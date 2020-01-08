Haberler » 3. Sayfa » Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı - Haberler

Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı

Fransa'nın en büyük havalimanlarından Paris-charles de Gaulle Havalimanı'nda, Fildişi Sahili'nden gelen bir uçağın iniş takımlarında 10 yaşlarında bir çocuğun cesedi bulundu.

08.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:27Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı
'nın en büyük havalimanlarından Paris-charles de Gaulle Havalimanı'nda, Fildişi Sahili'nden gelen bir uçağın iniş takımlarında 10 yaşlarında bir çocuğun cesedi bulundu. Çocuğun kaçak yolcu olduğu ve Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde güvenliği geçerek uçuş takımlarına gizlendiği öğrenildi.

Fransa'nın en büyük havalimanlarından Paris-charles de Gaulle'de bir insanlık dramı yaşandı. Bu sabah Fildişi Sahili'nden Fransa'ya gelen Air France'a ait Boeing 777 tipi uçağın iniş takımlarına gizlenmiş bir çocuğun cesedi bulundu. Abidjan'da güvenlik sistemini geçerek uçağın iniş takımlarındaki bölmeye saklandığı öğrenilen 10 yaşlarındaki çocuğun orada hayatını kaybettiği bildirildi. Kaçak olarak Fransa'ya gelmek isteyen çocuğun kimliği henüz bilinmezken Air France şirketi, Abidjan Havaalanı'ndaki güvenlik eksikliğine dikkat çekti.

Öte yandan daha önce de yine Afrika'dan uçağın aynı bölmesine giren birçok çocuğun, uçuş sırasında hava sıcaklığının eksi 50 dereceye düşmesi sonucu ya da ezilerek hayatını kaybettiği öğrenilmişti. - PARİS

Fransız Havayolu Şirketi, Fildişi Sahili, Fransa, Paris, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:30  Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak - Haberler
17:28  İYİ Parti'den "ABD-İran gerginliği" değerlendirmesi - Haberler
17:25  Karşıya geçmek isterken hayatından oldu - Haberler
17:23  FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 8 kişi serbest - Haberler
17:21  Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı. - Haberler
16:31  Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı - Haberler
16:23  Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti - Haberler
16:05  Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi - Haberler
15:57  Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! 3 yaralı - Haberler
8.01.2020 17:36:39