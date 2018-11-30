Uçağın Kanadına Yıldırım Düştü

Milas- Bodrum
Havalimanına gelmek üzere İstanbul Sabiha Gökçen
Havaalanından kalkan yolcu uçağına, havadayken yıldırım çarptı.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanından, Milas-Bodrum Havalimanına gelmek üzere kalkan yolcu uçağının kanadına yıldırım çarptı. Kanadına yıldırım çarpan uçak, 'Acil' koduyla İzmir Adnan Menderes
Havalimanına iniş gerçekleştirdi. Yolcular, bu sırada panik dolu anlar yaşadı.
Acil koduyla, içerisindeki yolcularla birlikte İzmir Adnan Menderes Havalimanına iniş yapan uçakta, herhangi bir hasar olmadığı öğrenildi. Yolcular, yaklaşık 1 saat aranın ardından başka bir uçakla Milas-Bodrum Havalimanına getirildi. - MUĞLA
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