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Uçağına geç kalan yolcu, havaalanını birbirine katınca polis durdurdu

Rusya'da Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı'nda geç kaldığı için uçağa alınmayan yolcu, uçağa gidiş için geçilen turnikeden atladı ve çalışanların bilgisayarlarına saldırdı.

18.10.2019 09:54Uçağına geç kalan yolcu, havaalanını birbirine katınca polis durdurdu

Rusya'da Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı'nda geç kaldığı için uçağa alınmayan yolcu, uçağa gidiş için geçilen turnikeden atladı ve çalışanların bilgisayarlarına saldırdı. Yolcuyu başta sakinleştirmeye çalışan polis, bunun bir işe yaramadığını görünce sert müdahale uyguladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı'nda, uçağına geç kalan bir yolcu, uçağa gidiş için kullanılan turnikelerden atlayarak çalışanların bilgisayarlarına vurmaya ve yere atmaya başladı. Öfkeli yolcuyu gören polis, yolcunun yanına giderek sakin olmasını söyledi. Polis memuru, ikazlara kulak asmayan yolcuyu kaldırarak yere vurdu ve üzerine çıkarak hareketsiz kalmasını sağladı.

Kimliği açıklanmayan yolcunun polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Turnikelerden geçen yolcu

-Yolcunun bilgisayarları parçalaması

-Polisin gelişi

-Polis memurunun yolcuyu kaldırıp yere vurması



Rusya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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