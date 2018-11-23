Uçak Çalan Gençlerin Yolculuğu Kısa Sürdü

23 Kasım 2018 Cuma 15:41



23 Kasım 2018 Cuma 15:41

ABD'nin Utah eyaletinde tek motorlu uçağı kaçıran 2 genç yakalanarak gözaltına alındı. Kısa bir süre tek motorlu uçağı kullanan gençler bir süre sonra yakalandı. ABD'nin Utah eyaletinde tek motorlu uçak, 14 ve 15 yaşındaki 2 genç tarafından kaçırıldı. Tek motorlu uçağı kaçıran gençlerin yolculuğu kısa sürdü. Utah polisi, Utah'taki Vernal Bölgesel Havaalanı'nda göz altına alınan gençlerin bir araçla uçak pistine girdikten sonra uçağı çaldığını aktardı. Polis, hafta başında evden ayrılan gençlerin birden fazla suçlamadan çocuk ıslah evinde tutulduğunu aktardı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.(İHA)