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Uçak Gemisinde Koronavirüs Vakaları Artıyor

USS Theodore Roosevelt uçak gemisi kaptanı Brett Crozier, gemide Koronavirüs tespit edildiği ve bütün personelin karaya alınarak karantinaya alınması gerektiği ile ilgili Amerikan Donanması'na bir mektup göndermişti.

05.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:51
Uçak Gemisinde Koronavirüs Vakaları Artıyor
USS Theodore Roosevelt uçak gemisi kaptanı Brett Crozier, gemide Koronavirüs tespit edildiği ve bütün personelin karaya alınarak karantinaya alınması gerektiği ile ilgili Amerikan Donanması'na bir mektup göndermişti. Crozier, mektubu aynı zamanda basınla ve komuta merkezi haricindeki kişilerle de paylaştı.

Amerikan Donanması, mektubun komuta merkezi haricindeki kişilerle ve basınla paylaşılmasını neden göstererek Brett Crozier'i görevden almıştı. Bununla birlikte uçak gemisi kaptanının mektubunda yer alan bilgilerin ABD Deniz Kuvvetlerinde yer alan bilgilerle örtüşmediği söylenerek Crozier, mürettebatı riske atmak ve geminin işleyişini bozmak ile suçlanmıştı.

Koronavirüs Vaka Sayısında 24 Saatte %13 Artış

ABD Donanması, uçak gemisinde görülen Corona virüsü ile ilgili yaptığı açıklamada vaka sayısının 24 saatte %13 artış göstererek 155'e çıktığını bildirdi.

Uçak gemisinde bulunan toplam personel sayısı 4 bin 800. Bütün personelin %44'üne Corona virüsü testi yapıldığı belirtilirken, hiçbir personelin hastaneye yatmadığı ifade edildi. Corona virüsü testi pozitif çıkan kişiler de dahil olmak üzere toplam 1548 personelin karaya gönderildiği söylendi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Teknoloji
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