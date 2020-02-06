Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor

İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacağı sırada pistten çıktı. Üç parçaya ayrılan uçakta yer alan 177 yolcudan 157'si yaralandı. 1 Vatandaşımız hayatını kaybetti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Uçak kazasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda büyük yoğunluk yaşandı. Seferlerin iptal edilmesinin ardından havalimanında yolcu yoğunluğu yaşandı. Seferleri iptal edilen yolcular otel işlemleri sırasında, otel danışmasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

"KİMSE BİLGİ VERMİYOR"

Yolculardan Hatice Topçu, "Saatlerdir bekliyoruz. Sadece 4 bilgisayar çalışıyormuş. İnanılmaz bir kuyruk var" ifadelerini kullanırken, Arif Gürbüz, "Bir kazadır olabilir. Ama ondan sonra sahiplenmeme var. Bir bilgi vermiyorlar. İki saat bekledik sadece bir otel kağıdı aldık" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluğun ardından yolcular İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Bu uygulamanın ardından İstanbul Havalimanı'nda da bir yoğunluk oluştu.