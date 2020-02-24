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Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınmaya başlandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi altında olduğu hastanede "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınıyor.

24.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:14Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınmaya başlandı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi altında olduğu hastanede "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınıyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında polis ekipleri, kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesini almaya başladı.
Öte yandan Kaptan pilot M.A'nın, ifadesinin alınmasının ardından taburcu işlemlerinin de yapılacağı ve Anadolu Adalet Sarayı'na götürüleceği öğrenildi.
Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Pilot, Güncel

Kaynak: AA

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