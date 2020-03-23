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Uçak kazası soruşturmasında tutuklanan kaptan pilota "ev hapsi" koşuluyla tahliye

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A, "ev hapsi" koşuluyla tahliye edildi.

23.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:14
Uçak kazası soruşturmasında tutuklanan kaptan pilota
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A, "ev hapsi" koşuluyla tahliye edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra tutuklanan M.A'nın nöbetçi hakimlik tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.
Hakimlik, kaptan pilot M.A'nın "ev hapsi" şartıyla tahliyesine karar verdi.
Kaptan pilotun avukatları tarafından daha önce tutukluluğa ilişkin yapılan itiraz reddedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Sabiha Gökçen, İstanbul, Pilot, Güncel

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