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Uçak kazasına giden polis aracı havalimanı içerisinde kaza yaptı: 5 özel harekat polisi yaralandı

İzmir-İstanbul seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı.

05.02.2020 20:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:40Uçak kazasına giden polis aracı havalimanı içerisinde kaza yaptı: 5 özel harekat polisi yaralandı

İzmir- seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı. Kazada 5 özel harekat  polisinin yaralandığı öğrenildi.

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. 3'e bölünen uçağın bulunduğu bölgeye gitmeye çalışan özel harekat polislerini taşıyan araç kaza yaptı. Havalimanı içinde gerçekleşen kazada 5 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



İstanbul, İzmir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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