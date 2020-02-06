Haberler » 3. Sayfa » Uçak kazasında genç diş hekimi hayatını kaybetti - Haberler

Uçak kazasında genç diş hekimi hayatını kaybetti

İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktığı kazada hayatını kaybeden genç diş hekiminden geriye fotoğrafları kaldı.

06.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:06Uçak kazasında genç diş hekimi hayatını kaybetti
İzmir- seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktığı kazada hayatını kaybeden genç diş hekiminden geriye fotoğrafları kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen kazada özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Kazada 30 yaşındaki diş hekimi Zehra Bilgi Koçar da hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitiren genç diş hekiminin İzmir'de yaşadığı ve tatil için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Eşi Gökhan Koçar'ın işi gereği İstanbul'a eşinden birkaç gün önce gelen Koçar'dan geriye ise fotoğrafları kaldı.

diş hekiminin cenazesi otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan incelemelerin ardından genç hekimin cenazesi eşine teslim edildi. Küçükçekmece Gasilhanesi'ne götürülen diş hekiminin cenazesinin yarın Tekirdağ'ın Malkara ilçesine götürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul, İzmir, Genç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:32  Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor Başakşehir maçı şifresiz mi, hakemi kim?
14:32  Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı şifresiz mi? Kasımpaşa Galatasaray maçı hakemi kim?
11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
6.02.2020 14:50:53