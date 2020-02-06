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İşi çıktığı için İstanbul'a erken geldi, kendisi kurtulurken eşi kazada hayatını kaybetti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kazadan önce işi çıkan genç kadının eşi, İstanbul'a erken gelmek zorunda kaldı ve talihsiz kazadan kurtuldu.

06.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:30

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir- seferi gerçekleştiren uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurulu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü. Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi yarın Tekirdağ Malkara'da toprağa verilecek.

KOCASI İLE BERABER UÇAĞA BİNECEKTİ, İPTAL OLDU

İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koçar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koçar, eşiyle beraber hafta sonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı. Ticaret Bakanlığında müfettiş olan Gökhan Koçar'a İstanbul'da görev çıkınca Gökhan Koçar daha önce İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Dün akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koçar, uçak kazasında hayatını kaybetti.

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İşi çıktığı için İstanbul'a erken geldi, kendisi kurtulurken eşi kazada hayatını kaybetti

İstanbul, İzmir, Genç, Güncel

Kaynak: DHA


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