Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı

İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı çarşamba günü saat 18.19'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. Sürüklenen uçak yol kenarına düşerek parçalandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 60 yaşındaki Alev Gençoğlu bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

ANNESİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Alev Gençoğlu için öğle vakti Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Gençoğlu'nun cenazesine ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Camideki başka bir cenazeye gelen Sanatçı Erol Evgin de aileye taziyede bulundu. Anne Hayriye Gençoğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

"UÇAĞINI ERKENE ALDIRDI"

Gençoğlu'nun normalde 21.00'da olan biletini 17.00 seferiyle değiştirdiği öğrenildi.

Alev Gençoğlu'nun yakını Salih Özgür , "Görünmez kaza işte. Uçağı 21.00'a almıştı sonra 17.00'a çekti. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı. Koltuk numarasını değiştirmiş. 6 numaraya gelmiş. 3 kadın yan yana vefat etmişler" şeklinde konuştu.

Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu

NE OLMUŞTU?

Pegasus Havayolları'nın İzmir -İstanbul seferini yapan uçak 5 Şubat akşamı Sabiha Gökçen'e iniş yaparken pistten çıkıp üç parçaya bölünmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazaya ilişkin, "İstanbul'da hastanelerimize başvuran hasta sayısı 180 kişi oldu. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.