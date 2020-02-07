Uçak kazasında hayatını kaybeden Koçar'ın cenazesi memleketi Tekirdağ'da defnedildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu yaşamını yitiren Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi, memleketi Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde toprağa verildi.
Diş hekimi Koçar'ın (30) cenazesi, Malkara Devlet Hastanesinin morgundan alınarak Gazi Ömer Bey Camisi'ne getirildi.
Buradaki cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Koçar'ın eşi Gökhan Koçar, annesi Zülfiye ile babası Cemil Bilgi'nin büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.
Koçar'ın cenazesi cuma namazının ardından Malkara Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun ile Koçar'ın yakınları da katıldı.