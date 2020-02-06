Uçak kazasında ölen alev gençoğlu ve songül bozkurt'un fotoğrafları ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un fotoğrafı ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerden Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un cenazeleri öğle saatlerinde yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Hayatını kaybeden Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un fotoğrafları ortaya çıktı.

Gençoğlu'nun cenazesi, yarın Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle namazından sonra düzenlenecek cenaze töreniyle Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden Songül Bozkurt'un cenazesi ise İzmir'e götürüldü. Songül Bozkurt'un cenazesi İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy'de toprağa verilecek.

Kaynak: DHA