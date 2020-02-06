Haberler » Güncel » Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi Malkara'ya getirildi - Haber

Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi Malkara'ya getirildi

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın(30) cenazesi, yarın toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi.

06.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:01Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi Malkara'ya getirildi

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın(30) cenazesi, yarın toprağa verilmek üzere memleketi 'ın ilçesine getirildi.

İzmir- seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı kazada diş hekimi Zehra Bilgi Koşar da hayatını kaybetti. Koşar'ın İstanbul Adli TIP Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alınarak, cenaze aracı ile memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi. Cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna konulan Koşar, yarın ilçede düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.

Zehra Bilgi Koşar'ı cenazesini karşılayan amcası Şadan Bilgi, yeğeninin daha 6 ay önce evlendiğini belirterek, "Yeğenimizi elim bir kazada uçak kazasında  kaybettik. İzmir'den İstanbul'a geliyordu. Ablasının ve eşinin yanına. Malum kaza oldu. Başımız sağ olsun. Haberi ablasından aldık. Ablası kaza sonrasında hastane, hastane gezerek aradılar. En son saat gece 11  gibi aradılar, öğrendik. Sonra İstanbul'a giderek Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi alıp, getirdik.  Ömrü  ve kaderi bu kadarmış. Başımız sağ olsun yaralılara da acil şifalar dileriz" dedi.



Tekirdağ, İstanbul, Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 20:46:16