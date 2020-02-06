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Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi, Malkara'ya getirildi (2)

NİŞAN LARI ORTAYA ÇIKTI İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın 6 ay önce evlendiği Gökhan Koşar'la nişan törenindeki fotoğrafları ortaya çıktı.

06.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:15Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi, Malkara'ya getirildi (2)

NİŞAN LARI ORTAYA ÇIKTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın 6 ay önce evlendiği Gökhan Koşar'la nişan törenindeki fotoğrafları ortaya çıktı. Çiftin yüzüklerini taktıktan sonra çekildikleri fotoğrafta, mutlulukları görüldü. Zehra Bilgi Koşar'ın ailesi büyük üzüntü yaşıyor.? Yarın Malkara'da toprağa verilecek Koşar'ın cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna konulduktan sonra ailesi evlerine döndü. Yakınları eve taziye ziyaretinde bulundu.



Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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