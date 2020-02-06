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Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı

İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın dün akşam iniş sırasında pistten çıktığı kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Songül Bozkurt'tan geriye seyahatlerinde çekildiği fotoğrafları kaldı.

06.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:17

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen kazada İzmir- seferini yapan uçak, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çakılmıştı. Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Songül Bozkurt'tan geriye fotoğrafları kaldı.

CENAZE İÇİN ABD'DEKİ KARDEŞİ BEKLENİYOR

Hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un İzmir'de yaşadığı öğrenildi. Genç kadının bekar olduğu ve farklı yerler görmeyi sevdiği için çok sık seyahat ettiği ifade edildi. Bozkurt'un İstanbul'a bir arkadaşıyla görüşüp gezmek için gittiği ortaya çıktı. Songül Bozkurt'tan geriye Dubai ve Abu Dabi'de çekildiği fotoğraf kareleri kaldı. Bozkurt'un cenazesinin ise ABD'de yaşayan kardeşinin İzmir'e gelmesinin ardından defnedileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Pegasus Havayolları'nın İzmir -İstanbul seferini yapan uçak 5 Şubat akşamı Sabiha Gökçen'e iniş yaparken pistten çıkıp üç parçaya bölünmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazaya ilişkin, "İstanbul'da hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 kişi oldu. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

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Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA


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