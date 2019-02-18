18 Şubat 2019, 12:57
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Uçak Kazasında Ölen Sala'nın Kuzeni: Bu Basit Bir Kaza Değil, Sala Öldürüldü

Uçak kazasında hayatını kaybeden ünlü futbolcu Emiliano Sala'nın kuzeni, "Bu basit bir kaza değil. Sala öldürülmüş olabilir. Ailesi de aynı şekilde hissediyor." dedi.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan ancak Manş Denizi'ne düşen uçakta hayatını kaybeden Emiliano Sala için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sala'nın kuzeni Martin Gatti, Arjantinli futbolcunun öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

"BU BİR KAZA DEĞİL"

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Gatti, "Bence bu bir kaza değil. Emiliano Sala öldürülmüş olabilir. Emiliano'nun ailesi de aynı şekilde hissediyor. Yapılan çok yanlış var." dedi.

"HER ŞEY BAŞTAN ARAŞTIRILMALI"

Kazanın araştırılması gerektiğine vurgu yapan Sala'nın kuzeni, "Mahkemelerin araştırması gerekiyor. Bu şekilde bitemez. 'Uçak düştü ve iki kişi öldü. Basit bir kaza' şeklinde yorumlanmamalı. Sözleşme imzaladıkları zaman, Sala'yı o uçağa koyan, uçağı organize eden, pilotu kiralayan, her şey araştırılmalı." şeklinde konuştu.

Emiliano Sala'nın kuzeni Martin Gatti son olarak "İşin içinde çok fazla çıkar ve para olduğu zaman başkalarının hayatını umursamayan insanlar var" ifadelerini kullandı.

(Sporx)



YORUMLAR (6)
DÜRBÜNLÜ: yav adam öleli bir ay oldu,,adamın kabirdeki sorgusu bitti,ancak dünyadaki sorgular haalaa bitmedi.
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KAMİLGİL: öldü veya öldürüldü ıkısıde aynı sey
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FATİH44: Onlarda da kendini bişey hissetme olduğundan önemli gösterme durumu varmıl demek
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FRANBOAZLI KEREVİZ: yemen de myanmar da doğu türkistan da o kadar insan ölüyor şu adamın milyonda biri kadar haber olup değer görmedi
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