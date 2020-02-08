Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt'un cenazesinde, gözyaşları sel oldu (YENİDEN)

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine,

'Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt'un cenazesinde, gözyaşları sel oldu' başlıklı haberimizi, Songül Bozkurt'un babasının ismini 'Bekir Bozkurt' olarak düzelterek yeniden geçiyoruz.

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(YENİDEN)

Davut CAN/İZMİR, - SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden 3 yolcudan Songül Bozkurt (29), son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Evlilik hazırlığı yaparken uçak kazasına kurban giden Bozkurt'un gelinlik örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Fatma (86) ile baba Bekir Bozkurt (90), fenalık geçirdi. Kardeşleri de genç kızın tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolu'na ait yolcu uçağının, geçen çarşamba günü saat 18.19'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra yaptığı kazada hayatını kaybeden Songül Bozkurt için bugün Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy semtindeki Hacı Ali Gültekin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne Fatma Bozkurt ve baba Bekir Bozkurt ile genç kızın 3'ü erkek 9 kardeşi katıldı. CHP Milletvekilleri Atilla Sertel ve Ednan Arslan'ın da katıldığı törende, kızlarının gelinlik örtülü tabutuna sarılarak, gözyaşı döken anne- baba fenalaştı. Bir süre sandalyede oturtulan acılı çift, daha sonra cami avlusundan çıkarıldı. Bozkurt'un 9 kardeşi de tabut başında dakikalarca ağladı.

Songül Bozkurt, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARKADAŞIYLA GÖRÜŞMEK İÇİN GİTMİŞTİ

Bu yaz dünya evine girmeyi planladığı öğrenilen Bozkurt'un bir süre önce sigorta şirketindeki işinden ayrıldığı, İstanbul'a arkadaşıyla görüşmek için gittiği öğrenildi.