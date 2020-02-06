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Uçak kazasında pilotların kan örneği alınacak, cep telefonları incelenecek

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen 3 yolcunun hayatını kaybettiği, 179 kişinin yaralandığı uçak kazasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 2 pilotun kan örneklerinin alınacağı ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konulacağı öğrenildi.

06.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:12
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen 3 yolcunun hayatını kaybettiği, 179 kişinin yaralandığı uçak kazasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 2 pilotun kan örneklerinin alınacağı ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konulacağı öğrenildi.
İzmir- İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, dün 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçak, pist dışına çıkarak 3 parçaya bölündü. Yaşanan kazada, Songül Bozkurt, Alev Gençoğlu ve Zehra Bilgi Koçar adlı yolcular hayatlarını kaybetti.
PİLOTLARIN KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK, CEP TELEFONLARI İNCELENECEK
Uçak kazasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında uçağın Kaptan Pilotu Mahmu A. ve Güney Kore uyruklu Yardımcı Pilot Ferdinant P.'den, alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için kan örneği alınmasını istedi. Kan örneklerinin mahkemeden moleküler ve genetik inceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi yönünde karar aldı. Savcılık ayrıca 2 pilotun cep telefonlarına mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti.
GÜVENLİK KAMERALARI DA İNCELENECEK
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntüleri ile kule ve pilotlar arasındaki konuşma dökümlerinin de soruşturma dosyasına konulmasını istedi.
Uçak kazasında pilotların kan örneği alınacak, cep telefonları incelenecek

Sabiha Gökçen, Başsavcı, Güncel

Kaynak: DHA


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