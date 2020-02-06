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Uçak kazasında yaralananların tedavisi sürüyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralanan 180 kişiden 35'inin tedavisi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

06.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:58Uçak kazasında yaralananların tedavisi sürüyor
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralanan 180 kişiden 35'inin tedavisi Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.
Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 4'ünün Çinli, 3'ünün Iraklı olduğu belirtilirken, biri bebek, biri çocuk olmak üzere toplam 35 yaralıdan 2'sinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Bazı yaralıların gün içinde ameliyata alınacağı, 5 yolcunun da taburcu edilmesinin planlandığı bildirildi.
Bu arada, kazada hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un cenazeleri Adli Tıp Morgu'na gönderildi.
Pegasus Hava Yollarına ait İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkması sonucu meydana gelen kazada 180 kişi yaralanmıştı.
Enkaz alanına giderken kaza yapan araçta yaralanan iki özel harekat polisinin ise tedavilerinin devam ettiği, vücudunda kırık bulunan polisin ameliyata alınacağı öğrenildi.

Sabiha Gökçen, Lütfi Kırdar, Kartal, Güncel

Kaynak: AA

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