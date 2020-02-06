Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan yaralı kurtulan yolcular, korku dolu anları anlattı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktan yaralı olarak kurtulanların hastanelerdeki tedavilerine devam ediliyor. Pendik Kurtköy'de bulunan özel bir hastanede de 31 yolcu tedavi altına alındı. Yolculardan 24 tanesi taburcu edilirken tedavilerine devam edilen 7 yolcudan Alper Kulu ve Engin Demir yaşadıklarını anlattı.

"YERE ÇOK SERT BİR ŞEKİLDE TEKER KOYDU"

İş sebebiyle İstanbul-İzmir arası uçtuğunu belirten Alper Kulu, "En başından sonuna kadar bir anormallik vardı uçuşta. Çok sarsıntılı bir yolculuk geçirdik. Uçak çok zor bir şekilde yere teker koydu. Diğer seferlere göre çok hızlıydı. Tekerleği yere koyduktan sonra 'İstanbul'a hoş geldiniz' anonsları yapıldı. Uçak bir anda sağa sola yalpalamaya başladı. Sola doğru aşağıya bir iniş hissettim. 30-40 metrelik çukura düşmüşüz" dedi.

"UÇAKTA BÜYÜK PANİK VARDI"

Kulu sözlerine, "Önümdeki koltuklar ters dönmüştü. Büyük bir panik, bağrışmalar yaşandı. Herkes yardım istiyordu. Kendi imkanlarımla uçaktan çıkararak, kırık kolla 30-40 metre gittim. Uçak patlayabilir anonsları duydum. İlk ambulansla hastaneye getirdiler. Sol kolum kırık, elmacık kemiğimde kırık var" şeklinde devam etti.

"SÜRÜNEREK KENDİ İMKANLARIMLA ÇIKTIM"

Uçaktan yaralı kurtulan diğer bir yolcu da Engin Demir'di. Demir o anları, "Uçak piste çok hızlı bir şekilde indi. Uçak düştükten sonra içeride sıkıştık. Bagaj kısmından ve yukarıdan üstümüze bir şeyler düştü. İçeriden çıkamadık. Kurtarma ekipleri geldi, bagaj kısmını açtılar. Daha sonra sürünerek kendi imkanlarımla çıktım. Uçağın orta bölümündeydim. Çok büyük panik vardı. Hiçbir şekilde acil durum anonsu yapılmadı. Hatta telefonlarınızı açabilirsiniz anonsunu hatırlıyorum" ifadeleriyle anlattı.

24 YARALIYI TABURCU ETTİK

Hastanenin başhekimi Doç Dr. Kerem Gün ise son yaralıların durumu hakkında bilgi verdi. Gün, "Kaza sonrası hastanemize 31 yaralı geldi. Bunlardan 24 tanesini taburcu ettik. Yaralılardan bir tanesine cerrahi müdahale yaptık. 2 hastamızı kulak burun boğaz hastasıydı, diğerleri travmaya bağlı ortopedi ve beyin cerrahisi takip ediyor. Hastanemize hayati tehlikesi olan hasta gelmedi" diye konuştu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Koca, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin, "İstanbul'da hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 kişi oldu. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti" dedi.

"DURUMU AĞIR BİR HASTAMIZ YOK"

Bakan Koca, yaralıların sağlık durumuyla da ilgili bilgi vererek, "Hastanelerimizde takip edilen hastaların genel durumlarının iyi olduğunu, durumu kritik, ciddi ya da ağır bulunan herhangi bir hastamızın şu anda bulunmadığını söyleyebilirim. Ayrıca yine İstanbul'da Pendik'te metroda bir inşaat kazasıyla 4 vatandaşımızın yaralandığını, birinin genel durumunun orta düzeyde olduğunu, genel olarak 4 hastanın kritik durumunun olmadığını da ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.