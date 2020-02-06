Uçak kazasından yaralı kurutulan antrenör Bilgiç: Herkes panik halindeydi

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkıp 3 parçaya ayrılan yolcu uçağından hafif yaralı kurtulan İzmirli Doğuş Bilgiç (24), korku dolu anları anlattı. İzmir Tofaş Basketbol Kulübü'nde basketbol antrenörlüğü yapan Bilgiç, "Uçak piste indikten sonra yerde hızla yoluna devam etti. Kısa süre sonra şiddetli bir şekilde sarsılıp aşağı doğru düştü. Ben kanatların arkasında oturuyordum ve uçağın gövdesi tam benim oturduğum bölümden yarıldı. Uçaktan çıkan herkes panik halindeydi" dedi.

İzmir- İstanbul seferini yapan özel bir havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 18.30'ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30-40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak 3'e bölündü. Kazada, 2 bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan yolculardan İzmir Tofaş Basketbol Kulübü'nde basketbol antrenörlüğü yapan Doğuş Bilgiç, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Uçakta, 25C numaralı koltukta oturduğunu belirten Bilgiç, şöyle konuştu:

"Uçaktan çıkan herkes panik halindeydi. Uçağın alev alıp patlamasından korkup biraz uzaklaşmaya çalıştık. Ancak daha sonra herkes birbirine yardım etti. Ben ayağımdan hafif yaralandım. Ayağında kırık olan bir yolcunun ve başka bir yolcunun ambulansa ulaşmasına yardım ettim. Ardından benimle birlikte daha hafif yaraları olanlar otobüsle terminal kısmına geçerek hastaneye götürüldük. Hastanede kalmadan akşam saatlerinde taburcu oldum. Telefonum ve eşyalarım kaza yapan uçakta kaldığı için birçok yakınım beni arayıp ulaşamayınca endişelenmiş" dedi.

Bilgiç, "Çok ciddi bir olayı çok şükür ucuz atlattım. Yaşadıklarım hayal gibi geliyor. Beni arayıp merak eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.