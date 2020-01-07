Haberler » 3. Sayfa » Uçak pistten çıktıktan sonra yaşananlar pilot ile kule arasındaki ses kaydına yansıdı - Haberler

Uçak pistten çıktıktan sonra yaşananlar pilot ile kule arasındaki ses kaydına yansıdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pisten çıkan uçağın pilotuyla kule arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

07.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:01 Uçak pistten çıktıktan sonra yaşananlar pilot ile kule arasındaki ses kaydına yansıdı
Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pisten çıkan uçağın pilotuyla kule arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Olayın ardından sakinliğini koruduğu anlaşılan pilot, "İnişte pistten toprağa çıktık, şu an iyi gözüküyoruz" anonsunu yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde yaşanan olayda Sharjah- seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıktı. Olay sırasında yaşananlar pilot ile kule arasındaki telsiz konuşmalarına yansıdı.

Ses kayıtlarında sakinliğini koruduğu gözlenen pilot, kuleye "İnişte pistten toprağa çıktık" şeklinde anons yaptı. Kule görevlisi pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçaklara da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiğinin bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pilot, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:51   İran ve Amerika karşı karşıya gelirse kim kazanır! İşte ülkelerin askeri güçleri - Haberler
14:51   Beş katlı binanın duvarında yürekleri ağza getiren görüntü! - Haberler
14:50   Spil Dağı Milli Parkı'nda kar manzarası havadan görüntülendi - Haberler
14:48   İYİ Parti'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama - Haberler
14:48   Bakan Çavuşoğlu Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune ile görüştü - Haberler
14:33   ABD'ye tehditler savuran İran'ın elini kolunu bağlayan harita - Haberler
14:29   İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü: İntikamın zamanını da mekanını da biz belirleriz - Haberler
14:05   Polisten tek ayakkabıyla kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı - Haberler
13:58   Kasım Süleymani'nin cenazesi, izdiham nedeniyle toprağa verilemedi - Haberler
7.01.2020 15:03:46