Uçak restoran sezona hazır

Uçak restoran sezona hazır Geçen yıl Gökova-Fethiye karayolu üzerinde montajı yapılarak hizmete giren Türkiye'nin ilk uçak restoranı yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayarak sosyal mesafeyi gözeten düzenlemesini tamamladı.

31.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:34

Karadeniz'li iş insanı Cemal Işıldak'ın geçen yıl Eylül ayında tırlarla İstanbul'dan Muğla'ya taşıdığı 380 yolcu kapasiteli hurda Airbus A300 uçağı restoran olarak hizmet vermeye başlamıştı. Korona virüs salgını sonrası faaliyetine ara veren Uçak Park, bakanlığın belirlediği kriterlere göre düzenleme yaparak yeni sezonda konuklarını ağırlayacak.

25 dönümlük alan üzerine montajı yapılan 100 ton ağırlığındaki dev uçağın içi ve kanatları masa ve sandalyeler ile donatılmasının ardından restoran olarak alternatif turizmin hizmetine sunulmuştu. Geçen yıl ilk defa hizmet veren 'Uçak park' Muğla'ya tatil için gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görmüştü.

Karadenizli iş insanı tarafından Gökova- Fethiye karayolu üzerinde hizmete sunulan ve alanında dünyada tek olan Uçak Park dünyadaki Kovid-19 salgını sonrası faaliyetlerine ara vermişti. Turizm Bakanlığı'nın restoranların 1 Haziran'dan itibaren faaliyete açılacağının duyurulmasının ardından Uçak Park'ta yeni düzenleme yapıldı. Özellikle müşterilerin daha çok tercih ettiği uçak kanatlarındaki masalar bakanlığın belirlediği kriterlere göre yeniden düzenlendi.

Uçak Park işletmecisi Karadenizli iş insanı Cemal Işıldak, "Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgenin kriterlerine uygun hale getirdiğimiz işletmemizi 1 Hazirandan itibaren müşterilerimize hizmet verecek duruma getirdik. Bizim ricamız gelecek müşterilerimizin sosyal mesafe kriterlerine uygun hareket etmelerini rica ediyoruz. Zor bir sezon geçireceğimizin bilincindeyiz. İnşallah bunu anlımızın akı ile başaracağız. Turizmin hayırlı bir sezon geçirmesini diliyorum" dedi.

AİRBUS A300 UÇAK

Beş yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan 1985 model, 380 yolcu kapasiteli ve 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçak, iş insanı Cemal Işıldak ve Nurettin Işıldak kardeşler tarafından alternatif turizmde kullanılmak üzere satın alındı. İstanbul'dan Muğla'ya taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 15 parçaya ayrılan dev uçak, tırlarla turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden Ula ilçesinin kırsal Kızılyaka Mahallesi'ne getirildi. Muğla- Fethiye ve Fethiye-Antalya karayolu üzerinde 25 bin metrekarelik arazi üzerine monte edildi.

Uçak restoran sezona hazır

Kaynak: İHA

Etiketler: Fethiye, Türkiye, Gökova, Güncel, Haber

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