Uçak restoranda Ege ve Karadeniz lezzetlerini tadıyorlar

MUĞLA'da, uçuş ömrünü tamamlayınca İstanbul'dan parçalara ayrılarak getirilen Airbus A300 tipi hurda uçak, birleştirilip dekorasyonunun tamamlanması üzerine restoran olarak hizmete açıldı. Ege ve Karadeniz mutfağının sunulduğu uçak- restoran ziyaretçilerin de kısa sürede beğenisini topladı.

İş insanı Cemal Işıldak (59) ve kardeşi Nurettin Işıldak (57), Muğla 'da turizme katkı sağlamak için farklı bir girişim gerçekleştirdi. Işıldak kardeşler, yaklaşık 4 yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan 1985 model, 380 yolcu kapasiteli ve 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçağı satın aldı. İki kardeş uçağı, restoran olarak kullanmaya karar verdi. İstanbul'dan kente getirilen uçak, bir uzman ekibince 7 parçaya ayrılıp, TIR'lara konuldu. Kara yoluyla kentte yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden olan Ula ilçesinin kırsal Kızılyaka Mahallesi'ne getirilen uçak parçaları, Muğla- Fethiye yoluna 10 metre mesafedeki 25 bin metrekarelik araziye bırakıldı. 4 teknisyen ve 15 işçinin ekim ayında başladıkları, uçağın parçalarını birleştirip, restorana döndürme çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 100 ton ağırlığında olan, içi ve kanatları masa ile sandalyelerle donatılan uçak restoran, hizmete açıldı. Ege ile Karadeniz mutfağından yemeklerin sunulduğu restoranda kahvaltı da veriliyor. Ayrıca, restoranın altında kalan arazi ise yaz aylarında restoran olarak kullanılıyor.

Ailesi ile birlikte uçakta kahvaltı yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde doktora öğrenimini sürdüren Duygu Sarımuratoğlu, "Güzel bir yer. Muğla kent merkezine yakın olması bizim için avantajlı. Herkes kolaylıkla buraya gelebiliyor. Karadeniz mutfağıyla buluştuk. Annemin Rizeli olması nedeniyle Karadeniz'e sevgim var" dedi.

Müşterilerden Ferdi Sarımuratoğlu ise, "Buraya üçüncü kez geliyorum ve değişiklik oluyor. Uçak havalanmadığı için kendimizi emniyette buluyoruz. Duran uçakta ilk kez kahvaltı yapıyorum" diye konuştu.