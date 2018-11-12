Uçak Restorandaki Yangın, Elektrik Akımındaki Arızadan Çıkmış

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:52



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:52

KONYA'da, restoran ve kafe olarak kullanılan Airbus A300 tipi uçakta 3 gün önce çıkan yangının, kuyruk kısmında bulunan soğutucuların elektrik akımındaki arızadan kaynaklandığı tespit edildi.Hurdaya ayrıldıktan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi'nce satın alınıp, restoran ve kafeye dönüştürülen Airbus A300 tipi uçak, geçen cuma günü saat 01.00 sıralarında çıkan yangında küle döndü. Belediyenin restoran ve kafe zinciri kapsamında hizmet verilen uçağın mutfak bölümünden yükselen alevlerin uçağı hızla sarması üzerine çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu yangın söndürüldü. Restoran aynı saatlerde kapalı olduğu için yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Küle dönen uçak, kullanılamaz hale geldi.Konya İtfaiye Daire Başkanlığı'nca hazırlanan raporda, uçağın kuyruk kısmında bulunan soğutucuların elektrik akımındaki arıza nedeniyle yangının çıktığı belirtildi.Boyu 54, kanat genişliği 50 metre olan, 317 yolcu kapasiteli Airbus A300 tipi uçak, yaklaşık 2 yıl önce Atatürk Havalimanı'nda parçalandıktan sonra Konya'ya getirildi. Burada parçaları yeniden birleştirilen uçak, restoran ve kafe olarak hizmete açıldı.- Konya