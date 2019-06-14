14.06.2019 12:03
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Uçak'tan eğitim-öğretim yıl sonu değerlendirmesi

Uçak

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonu nedeniyle değerlendirme yaptı.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonu nedeniyle değerlendirme yaptı. Eğitim camiasına yönelik bugüne kadar Eğitim Bir-Sen olarak önemli kazanımlara imza attıklarını altını çizen Uçak, eğitimcilerin halen devam eden problemlerine yönelik de çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının münferit eylemler olmaktan çıktığının altını çizen Uzak, "Şiddet eylemlerinde, mevcut yasal düzenlemelerin caydırıcı nitelikte değildir. Bu itibarla eğitim çalışanlarına karşı eğitim-öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik önleyici ve koruyucu nitelikte cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki belirsizlikler giderilmeli, hedefler öngörülen takvim dahilinde gerçekleştirilmelidir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılına damgasını vuran eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliğinin yeniden değiştirileceği ve görevlendirme usulünün sil baştan ele alınacağı söylemi, yöneticiler arasında huzursuzluğa ve tedirginliğe yol açmıştır. Özellikle yönetici görevlendirme takviminde yapılan ertelemeler, belirsizlik kuşkularını artırmıştır" dedi.

2023 Eğitim Vizyonu'nda 5 yaş çocukların tamamının okul öncesi eğitim kapsamına alınması hedefi dikkate alındığında, 14 bin ek öğretmen ihtiyacının söz konusu olduğunu belirten Uçak, "İhtiyaç olmasına rağmen yeterli atama yapılmamakta, yeterli aday bulunduğu halde atama yapılıp ihtiyaç karşılanmamakta; bu durum 'önce eğitim' iradesiyle çelişmektedir. Öğretmenlik mesleği tamamen kadrolu hale getirilmeli; hiçbir ders boş geçmeyecek şekilde, hiçbir sınıfa ücretli öğretmenin girmesine gerek kalmadan öğretmen açığı kapatılacak sayıda atama yapılmalıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu, mevcudun tekrarı olmamalı, öğretmenlerin haklarını geliştirecek, mesleki itibarlarını daha da artıracak, mali konularda iyileşme sağlayacak şekilde ele alınmalıdır.

Uçak, "Büyük bir özveriyle geleceğimize katkıda bulunan, çocuklarımızı hayata hazırlayan eğitim çalışanlarımıza, kendilerini yeni ideallere ve yeni hedeflere hazırlayacak iyi bir dinlenme dönemi diliyorum. Öğrencilerimize, kendilerini geliştirecek, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle donanımlarını artıracak güzel bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ediyor, mezun olanlara yeni hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Muğla, Eğitim Bir Sen, Güncel

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