21.06.2019 10:07
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Uçak tespit etti, botlar yakaladı

Uçak tespit etti, botlar yakaladı

Kuzey Ege'de devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı uçak Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'a gitmek isteyen 10 düzensiz göçmeni tespit etti.

Kuzey Ege'de devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı uçak Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'a gitmek isteyen 10 düzensiz göçmeni tespit etti. Yapılan çalışma ile 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Uçağı tarafından Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Tatlısu Körfezi'nde Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Tespitin ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 7 erkek, 2 kadın, 1 çocuk, 9 İran ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık Limanına getirilerek insani yardım yapıldıktan sonra emniyet güçlerine işlemlerinin yapılması için teslim edildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

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