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- Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı

- Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıWASHINGTON - United Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.

27.09.2019 17:39
- Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı
WASHINGTON - United Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.
ABD'de Washington D.C- San Francisco seferini gerçekleştiren United Havayollarına ait yolcu uçağında, kadın bir yolcu tuvalette mahsur kaldı. Havada yaşanan paniğin ardından yolcu uçağı Denver Havalimanına acil iniş gerçekleştirdi. Havayolu tarafından yapılan açıklamada tuvalette yaklaşık 1 saat mahsur kalan kadın yolcu, uçak acil iniş gerçekleştirmesinin ardından mahsur kaldığı tuvaletten kurtarıldı.
Kadının yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı

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Kaynak: İHA

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