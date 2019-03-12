12 Mart 2019, 15:32
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Uçak Yolcularına Taşınma Uyarısı

Uçak Yolcularına Taşınma Uyarısı

İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 5-7 Nisan'da gerçekleştirilecek taşınma dolayısıyla yolcuları uyardı.

İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 5-7 Nisan'da gerçekleştirilecek taşınma dolayısıyla yolcuları uyardı.

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamada, "Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu, 5 Nisan saat 03.00 ile 7 Nisan saat 00.00 tarihleri arasında yapılacaktır. Yolcularımızın uçuş detayları için ilgili hava yolu şirketine başvurması gerekmektedir." bilgisi verildi. İstanbul Atatürk Havalimanı, 7 Nisan, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA