Uçak Yolcularına Taşınma Uyarısı

İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 5-7 Nisan'da gerçekleştirilecek taşınma dolayısıyla yolcuları uyardı.
İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamada, "Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu, 5 Nisan saat 03.00 ile 7 Nisan saat 00.00 tarihleri arasında yapılacaktır. Yolcularımızın uçuş detayları için ilgili hava yolu şirketine başvurması gerekmektedir." bilgisi verildi.
İstanbul Atatürk Havalimanı, 7 Nisan, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA