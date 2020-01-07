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Uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması nedeniyle havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı.

07.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:41 Uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması nedeniyle havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. Meydanın kapatılması nedeniyle uçaklar Havalimanı'na yönlendirildi.

saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağının pistten çıkmasının ardından, havalimanı uçağın kaldırılması için uçuş trafiğine kapatıldı. Havalimanı pistinde yapılan çalışmalar nedeniyle uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı kapalı olması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için tüm önlemler alındı. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İstanbul, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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