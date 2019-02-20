Uçaklar Yenişehir'e Mecburî İniş Yaptı

Sabiha Gökçen
Havalimanı'na sis dolayısıyla inemeyen uçaklar Bursa Yenişehir
Uluslararası Havaalanı'na mecburi iniş yaptı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yoğun sis dolayısıyla inemeyen Türk Hava Yolları
Trabzon-Sabiha Gökçen, Anadolu Jet
Erzincan- Sabiha Gökçen, Anadolu Jet İzmir-Sabiha Gökçen, Pegasus
Havayolları Trabzon-Sabiha Gökçen seferlerine ait 4 uçağın Yenişehir'e indiği öğrenildi. İstanbul
'daki yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen ve Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na yönlendirilen uçakların yolcularından çoğu otobüs ve taksilerle İstanbul'a hareket etti. - BURSA
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Kaynak: İHA