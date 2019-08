- Uçakları Düşman Kabul Etti, İngiltere'den ABD'ye Gitmek İçin Okyanusu Tercih Etti- Çevre İçin...

- Uçakları düşman kabul etti, İngiltere 'den ABD'ye gitmek için okyanusu tercih ettiÇevre için okyanusta 14. gün16 yaşındaki Thunberg, bugün ABD'ye varıyorNEW YORK - Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşacak 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Atlantik Okyanusundaki 2 haftalık çevre dostu yolculuğun sonunda bugün ABD'nin New York kentine ulaşıyor. Uçakları çevre düşmanı olarak tanımlayarak binmeyi reddeden İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in, 14 Ağustos'ta İngiltere'nin Plymouth Limanı'ndan başladığı yolculuğun sonunda bugün ABD'nin New York kentine varması bekleniyor. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşmacı olarak katılacak olan 16 yaşındaki aktivistin, Atlantik Okyanusundaki zorlu yolculuğunun dün tamamlanması bekleniyordu. Fakat Thunberg, sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı bir paylaşımla ufak bir gecikme yaşayacaklarını duyurdu.Genç aktivistin Maliza II isimli duşsuz ve tuvaletsiz yatla devam ettiği yolculukla ilgili yaptığı paylaşımda "13'üncü gün. Nova Scotia'nın güneyinde zorlu deniz. Fakat New York'a varışımız planlanandan biraz daha yavaş olacak ve hava durumundaki güncelleme Çarşamba günü varmamızı öngörüyor. Kıyıya yaklaştıkça güncellemeler gelecek" ifadeleriyle New York'a varışlarında yaşanacak gecikmeyi duyurdu.Tekne, profesyonel bir yarış kaptanı Boris Herrmann ve Malizia ekibinin kurucusu Pierre Casiraghi tarafından kontrol ediliyor. Tekne ekibinden bir kişi, "Rüzgara bağlı olarak değişecek olsa da tahmini varış zamanı, Çarşamba veya Perşembe günü" açıklamasında bulundu. Thunberg'in ekibinde yapılan açıklamaya göre genç aktivist, 23 Eylül'de konuşmacı olarak katılacağı BM İklim Zirvesi'ne katılmak için karbon ayak izi sıfır olan tekneyle yolculuk ederek seyahatinin çevreye etkilerini azaltmayı hedefliyor. Uçakların aşırı karbon salınımı yaptığı ve çevre açısından bir felaket olduğunu öne süren genç aktivist, uçağa binmeyi reddediyor.Yaklaşık 2 yıldır her hafta düzenlediği protestolarla 16 yaşındaki Thunberg, dünya çapında 100'den fazla şehirde çevreci öğrenciler önderliğinde gelişen bir hareketinin sembolü haline geldi. Thunberg'in katılacağı zirve öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya liderlerini önümüzdeki zirvede sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik somut planlar sunmaya çağırdı.