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Uçakları düştü, okyanustan bir helikopter ile kurtarıldılar... O anlar kamerada

ABD'de David Lesh isimli pilot ve arkadaşının bulunduğu küçük uçak, Pasifik Okyanusu'nda Half Moon Körfezi'nde suya düştü.

21.08.2019 19:59 Uçakları düştü, okyanustan bir helikopter ile kurtarıldılar... O anlar kamerada
ABD'de David Lesh isimli pilot ve arkadaşının bulunduğu küçük uçak, Pasifik Okyanusu'nda Half Moon Körfezi'nde suya düştü. Uçağın suya düşme anları, bir başka uçağı kullanan Owen Leipelt tarafından kaydedildi. Uçaktan yara almadan kurtulan Lesh ve arkadaşının sudan kurtarılma görüntülerini ise kendileri kaydetti.


ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Pasifik Okyanusu'nun üzerinde uçmakta olan küçük uçak, motor arızası sebebiyle Half Moon Körfezi'nde okyanusa düştü. Uçağın düşme anlarını, başka bir uçağı kullanan arkadaşı kaydetti. Uçağın düşmesinin ardından Lesh ve arkadaşı uçaktan yara almadan kurtuldu. Kazadan kurtulan Lesh ve arkadaşı, 40 dakika boyunca kurtarılmayı bekledi. Arkadaşı Leipelt'in yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen helikopter, Lesh ve arkadaşını kurtardı. Olay sonrası yerel basına konuşan pilot David Lesh, "Su çok çabuk bir şekilde soğudu. 20 dakika sonra donmaya başladık. Her yerde denizanaları vardı ve bizi ısırdılar. Etrafımızda balinalar geziyordu" dedi.


- Abd

Amerika Birleşik Devletleri, Pasifik Okyanusu, Pilot, Dünya

Kaynak: DHA

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