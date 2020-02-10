Haberler » Dünya » Uçakta alkollü yolcuya meydan dayağı - Haberler

Uçakta alkollü yolcuya meydan dayağı

Ukrayna'da SkyUp Havayolları şirketine ait yolcu uçağında alkollü bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince uçaktan indirilmek istendi.

10.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:57Uçakta alkollü yolcuya meydan dayağı

'da SkyUp Havayolları şirketine ait yolcu uçağında alkollü bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince uçaktan indirilmek istendi. Alkollü adam, uçaktan inmeyi reddedince diğer yolcular tarafından darp edildi. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Ukrayna'nın Lviv kentinden, başkent Kiev'e hareket etmek üzere kalkış için bekleyen SkyUp Havayolları'na ait yolcu uçağındaki alkollü bir yolcu, diğer yolcular tarafından darp edildi. Yerel medya, alkollü adamın diğer yolcuları rahatsız ettiği için uçaktan indirilmek istendiğini; uçaktan inmeyi reddeden alkollü adamın, diğer yolcular tarafından darp edildiğini duyurdu. Kimliği belirtilmeyen alkollü adamın arbede sırasında dişinin kırıldığı belirtilirken; güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kargaşa anları ise saniye saniye kameralarca kaydedildi.



Ukrayna, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
15:07  Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında, nereli?
14:50  Elif Gören kimdir? Survivor Elif Gören kaç yaşında, nereli?
14:44  Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?
10.02.2020 15:37:51