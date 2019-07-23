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Uçakta başkasına baktığını farkeden kadın, sevgilisinin kafasında laptop parçaladı

ABD'de Miami-Los Angeles seferi yapan uçakta bir kadın, başka kadına bakıyor diye sevgilisinin kafasında laptop kırdı.

23.07.2019 17:15
Uçakta başkasına baktığını farkeden kadın, sevgilisinin kafasında laptop parçaladı

Geçtiğimiz pazar günü Miami'den Los Angeles'e hareket eden Amerikan Havayolları'na ait uçakta, kıskançlık yüzünden yaşanan tartışmada bir kadın adamın kafasında laptop parçaladı.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Kadın, uçakta yanında oturan erkek arkadaşına başka bir kadına bakıyorsun diye hakeretler etmeye başladı. Uçakta bulunan görevliler, kadını müdahale edip sakinleştirmeye çalıştırdı. Ancak sakinleşmeyen kadın, hızını alamayıp sevgilisine vurmaya başladı. Bunun üzerine uçuş görevlisi, adamı ön tarafa gelmesi yönünde uyardı.

Adam, yerinden kalkıp ön tarafa hareketlendiği esnada kız arkadaşı arkadan gelip onun kafasında laptop kırdı.

KADIN TUTUKLANDI

Uçuş ekibinin polis çağırması üzerine, adam ve kız arkadaşı polis tarafından uçaktan indirildi. Kadın tutuklandı.

Uçakta başkasına baktığını farkeden kadın, sevgilisinin kafasında laptop parçaladı

Los Angeles, Miami, Dünya

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