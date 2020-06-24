UÇAKTA, 'BEN FETÖ'CÜYÜM UÇAĞI PATLATACAĞIM' DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADININ DAVASI

Kamera Yüksel KOÇ İstanbul DHAAdli Tıp Kurumu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım dediği gerekçesi ile yargılanan Nikar Deliormanlı'nın 'cezai sorumluluğunun...

24.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:50
Kamera Yüksel KOÇ İstanbul DHA
Adli Tıp Kurumu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım dediği gerekçesi ile yargılanan Nikar Deliormanlı'nın 'cezai sorumluluğunun olmadığını' belirtti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırbrıs'a gitmek üzere kalkış hazırlığı yapan uçağa bindikten sonra, Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım dediği iddiası ile yargılanan Nikar Deliormanlı hakkındaki rapor mahkemeye ulaştı.
ADLİ TIP CEZAİ SORUMLULUĞU YOK
Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen raporda, Nikar Deliormanlı'nın 24 Şubat ve 28 Şubat arasında muayenesinin yapıldığı belirtildi. Raporda, Dava dosyasının tetkikinde mezkur suçta, kendisinde tespit edilen eksitasyon tablosunun önemli derecede rol oynadığının anlaşıldığı, bu duruma göre Nikar Deliormanlı'nın 18 Aralık 2019 tarihinde 'hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçuna karşı ceza sorumluluğunun olmadığı belirtildi. Deliormanlı'nın Avukatı Merve Türkmen Kaplan, Önümüzdeki duruşmada 'müvekkilin cezai sorumluluğunun olmadığı' yönünde karar almayı bekliyoruz dedi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs'a gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağa binen Nikar Deliormanlı'nın, 9E koltuğuna oturduktan sonra, Ben FETÖ'cüyüm, 15 Temmuz'da nasıl plan yaptılarsa bende onu yapacağım. Canlı bomba şimdi cümlelerini sarf ettiği belirtiliyor.
Bu hareketi ile uçağın hareket etmesini engelleyen şüphelinin polis tarafından yakalandığı belirtilen iddianamede şüphelinin, Cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.
YAKLAŞIK 70 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI
Olaydan hemen sonra tutuklana Nikar Deliormanlı, 27 Şubat 2020 tarihinde yapılan duruşmada tahliye edilmişti UÇAKTA, ’BEN FETÖ’CÜYÜM UÇAĞI PATLATACAĞIM’ DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADININ DAVASI

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabiha Gökçen, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Haber

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