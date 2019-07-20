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Uçakta bulunan cenin polisi harekete geçirdi! Çok yönlü soruşturma başlatıldı

Madrid Havalimanı'nda bir uçakta rutin arama yapan polis, uçağın tuvaletinde kağıt havluların koyulduğu yerde mumyalanmış bir cenin cesedi buldu.

20.07.2019 20:12 Uçakta bulunan cenin polisi harekete geçirdi! Çok yönlü soruşturma başlatıldı

Madrid Havalimanı'nda bir uçakta rutin arama yapan polis, uçağın tuvaletinde kağıt havluların koyulduğu yerde mumyalanmış bir cenin cesedi buldu.

Cenin şuan bir insan mı veya maymun yavrusu olduğunu belirlemek için testler yapılıyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cenin bulunduğu havayolu şirketinin ismi açıklanmadı. Polis, uçağın görevli uçuş ekibinin ifadesini aldı. Görevliler ısrarla ceninin oraya nasıl konulduğunu bilmediklerini söylediler.

Polis, yolcuların ifadesini almak için uçağın son uçuşlarında bulunan insanların isimlerinin listesini aldı.

Cenin 3 temmuz tarihinde bulundu ama olay kamuoyuna yeni yansıdı.

Madrid, Polis, 3. Sayfa, Güncel

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