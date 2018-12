Uçakta Dağıtılacak Yemekleri Çocuklar Seçti

07 Aralık 2018 Cuma 14:17



Uçaktaki dağıtılacak yemekleri çocuklar seçti.Singapur Havayolları, Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nü çocuklarla birlikte kutladı. Singapur Havayolları Türkiye ve SosyalBen Vakfı işbirliğinde gerçekleşen bu etkinlikte, daha önce havacılığı hiç tatmamış 30 çocuk Singapur Havayolları'nın önümüzdeki aylarda uçaklarda servis edeceği uçak menüsünü belirledi. Singapur havayollarının çocuklara tattırdığı 10 farlı menüden en çok oyu hamburger ve patates kızartması aldı.Kendilerine ait biniş kartlarını alan çocuklar uçuş simülasyon alanına geçerek havacılık sektörü hakkında bilgilendirildi. Menü kartları için her çocuğun daha önceden "uçuş hayallerini" çizdikleri resimler kullanılarak onlara sürpriz yapıldı. Sunulan birbirinden lezzetli yemekleri deneyen çocukların en yüksek puanı verdiği menü ise Singapur Havayolları'nın İstanbul - Singapur rotasındaki çocuk yolculara ikram edilecek.Çocuklar hamburger dediSingapur Havayolları'nın İstanbul - Singapur rotasındaki çocuk yolculara ikram edilecek menüsünü yine çocuklara sordu. Çoğunluğunun daha önce uçağa binmediği 30 çocuğa tattırdığı 10 farklı menüden en fazla oyu başlangıç olarak Tost Ekmeği ile Hindi Göğüs ve yumurta, ana yemek hamburger be patates kızartması tatlı olarak ise çikolata mus'u seçti. Çocukların seçtiği bu menü 3 ay boyunca Singapur Havayolları'nın İstanbul - Singapur uçuşlarında dağıtılacak.Kendimi ünlü gibi hissediyorumUçakta dağıtılacak olan çocuk menüsünü seçmekten dolayı kendisini çok büyük bir jüri gibi hissettiğini söyleyen Esma Nur, "Evet çok beğendim gerçekten. Hepsi benim beğendiğim yemekler. Hem sağlıklı yemekle, hem de insanların beğenebileceği yemekler. Bu çocukların eğlenceli yiyeceği bir yemek olmuş. Güzel bir yemek. Hepsini çok beğendim ben. Daha önce uçağa binmedim. Bizim seçtiğimiz yemekleri uçakta çocukların yemesi çok güzel kendimi çok büyük bir jüri gibi hissediyorum. Kendimi ünlü gibi hissediyorum. Büyük bir his veriyor bana. Bizim beğendiğimiz yemekleri uçağa binen çocuklarda bence beğenir. Sağlıklı bir yemek olacağı için bence beğenirler" dedi.Daha önce hiç uçmadığını söyleyen Buse Aydın ise "Daha önce hiç uçmadım. Çok güzel hissediyorum. İlk defa böyle jüri oldum ve ilk defa böyle bir hizmet yaptılar bana. Yeni tatlar öğrendim çok güzeldi. Uçağa binen çocuklar bu yemekleri bence çok beğenecekler. Hem sağlıklı yiyecekler hem de belki ilk defa tadacaklar. Jüri olmak kendimi ünlü hissediyorum şu anda. Jüri olmak mesela televizyonlarda çıkmak gibi. İlk defa bu duyguyu yaşıyorum" diye konuştu.Yemeklerin çok güzel olduğunu söyleyen Baki Mir Aşilkaplan, "Azıcık tatıyorumm ki diğer yemekleri de deneyebiliyim. Yemekler çok güzel açıkçası. Yani çok güzel olmuş" şeklinde konuştu.Uçakta yolcuların yemekleri beğeneceklerine inandığını söyleyen Tuğçe Karaçapar, "Tost ekmeği ile hindi göğsü ile yumurtayı beğendim. Çok hoşuma gitti. Aslında herkesin damak tadı farklıdır ama ben beğeneceklerine inanıyorum" dedi.Projeye ilişkin bilgi veren Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü Mark Seah, "Bu yılki Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nü, havayolu operasyonlarının bir bölümünü deneyimlemek üzere 30 özel davetliyle kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocukların gelişiminde önemli rol oynayan SosyalBen Vakfı ile bu projede işbirliği yapan Singapur Havayolları, topluma katkı sağlamak ve gelecek nesillerimize hayallerini gerçekleştirmeleri için ilham vermeyi ümit ediyor" şeklinde görüş belirtti.SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ise "SosyalBen Vakfı olarak, 5 senedir tüm dünya çocuklarının yeteneklerini ve sosyal benliklerini geliştirmeleri için çalışıyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar sayısız katma değer sağlayan aktivite gerçekleştirdik. Bugün Singapur Havayolları desteğiyle gönüllü SosyalBen'ler ve 30 çocukla çok özel bir etkinliğe imza attık. Daha önce havacılık konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan çocuklarla havacılık sektörünü tanıdık, onların yeteneklerini ve hayal güçlerini kullanarak çok keyifli ve anlamlı bir gün geçirdik" şeklinde konuştu.Çocuk jürilere katılım sertifikaları ve teşekkür hediyelerinin sunulmasının ardından etkinlik sona erdi. - İSTANBUL