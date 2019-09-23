Haberler » Güncel » Haber

Uçakta esrar içmeye kalktı

ABD'de bir yolcu, uçak havadayken yerinden kalkıp ayakta esrar içmeye kalkınca, pilot güvenlik sebebiyle Denver'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

23.09.2019 11:58
ABD'de bir yolcu, uçak havadayken yerinden kalkıp ayakta esrar içmeye kalkınca, pilot güvenlik sebebiyle Denver'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.
ABD'de Phoneix-Minneapolis seferini yapan American Airlines'a ait uçakta bir kişi yerinden kalkarak esrar içmeye kalktı. Kabin görevlileri adamın elinden son anda çakmağını alarak uyuşturucu kullanmasını engelledi. Kişinin, etrafındaki yolculara uyuşturucu etkisinde olduğunu söylemesi üzerine uçakta panik yaşandı. Pilot, uçağın güvenlik sebebiyle Denver'a ineceğini duyurdu. Denver'da uçakta uyuşturucu içmeye kalkan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Uçak, kişinin gözaltına alınmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra tekrar havalanarak Minneapolis'e hareket etti.
Uçakta esrar içmeye kalktı

Amerika Birleşik Devletleri, Denver, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:56 Eski Yargıtay üyesi Aytaç'a hapis cezası
13:56 Son dakika: Bahçeli'nin özel kalem müdüründen açıklama geldi
13:56 Tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı
13:55 MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Genel başkanımızın sağlık durumu son derece iyi ve mükemmel...
13:55 Bu okulda güvenlik, en üst seviyeye çıkarıldı
13:55 Rektör Bağlı'dan İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru'ya ziyaret
13:54 Karabük'te asayiş denetimleri