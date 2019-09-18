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Uçakta kendini tatmin etme görüntüsüyle olay olan Kerimcan Durmaz, Amerika'ya taşındı

Uçakta kendini tatmin etme görüntülerinden dolayı hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kerimcan Durmaz, Amerika'ya yerleşti. Durmaz bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

18.09.2019 10:44

Bir uçağın tuvaletinde kendini tatmin ettiği görüntüyü yanlışlıkla paylaştığını iddia eden sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, takipçilerini üzen bir karar aldı. Durmaz, eğitim için bir süreliğine Amerika'nın New York şehrine taşındığını söyledi.

AMERİKA'YA YERLEŞTİ

Son zamanların en çok konuşulan ismi Kerimcan Durmaz, skandal görüntülerin ardından linç yemiş ve uzun bir süre sessizliğe bürünmüştü. Hakkında hapis istemiyle onlarca dava da açılan ünlü isim, flaş bir karara imza atarak ABD'ye yerleşti.

EĞİTİM İÇİN GİTTİ

Geçtiğimiz gün ABD'ye giden Kerimcan Durmaz'ın, Acarkent'teki evini boşalttığı ve bundan sonra sadece konser ve turne için Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Kerimcan Durmaz da sosyal medya hesabı Instagram'dan önceki gün Amerika'ya uçtuğunu belirterek, bir süre eğitim için burada yaşayacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Kerimcan Durmaz'ın Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde müstehcen görüntülerini paylaşması büyük tepki çekmişti. Kısa süre sonra paylaşımını silen Durmaz, tekrar bir paylaşım yaparak, 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sevhen ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum' mesajı yayınlamıştı. Ardından Durmaz hakkında, suç duyurusunda bulunulmuş ve'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Uçakta kendini tatmin etme görüntüsüyle olay olan Kerimcan Durmaz, Amerika'ya taşındı

Amerika Birleşik Devletleri, Kerimcan Durmaz, Magazin

YORUMLAR(32)
ADINIZI YAZINIZ:gitmesine üzülen hayranlarını merak ettim açıkcası
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FUTBOL:MÜMKÜNSE BİR DAHA GELMESİN BÖYLE GEREKSİZLERDEN BURDA ÇOK VAR BİRAZ DAHA AZALTMAMIZ LAZIM.
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PİSLİK:yemeden içmeden keşildim çok üzüldüm
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KOSKA:cehenneme kadar yolun var. . ne sanıyorsun kendini be. . seni takip edenlere yazıkalr olsun
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WE:Sezon kapandı tabi yaza kadar konser vs olmayacağı için Türkiye''de kalmasına gerek yok ama merak etmeyin sezon açılınca geri döner çünkü para başka bir şey.
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HİÇKİMSE:keşke bütün pislikler ülkeyi terk etse . . .
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YESTEM:Buraya gelme orada kal emi...
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ARIZA:SAKIN GELME LAN Bİ DAHA OĞLAN
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MUHAFAZAKAR DEVRİMCİ:bu tarz insanların ülkede barınması bile hata kotü örnek oluyorlar. ne bilim ne sanat ne üretim ne işi yarıyor bu değişik cinsiyetli malukatlar. . . milleti gaylıga özendiriyorlar .
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FARUK KÖYLÜ:cennet vatanım bir pislikten kurtuldu
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