Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Uçakta öksürmek koronavirüsü tüm kabine yayıyor

Uçakta öksürmek koronavirüsü tüm kabine yayıyorABD, (DHA)- ABD'nin Indiana eyaletindeki Purdue Üniversitesi tarafından 2014'te hazırlanan görsel canlandırmada, koronavirüs patojenlerinin (hastalığa neden olan organizma) beklenenden çok daha uzağa seyrettiği görüntülendi.

30.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:30
Uçakta öksürmek koronavirüsü tüm kabine yayıyor
ABD, (DHA)- ABD'nin Indiana eyaletindeki Purdue Üniversitesi tarafından 2014'te hazırlanan görsel canlandırmada, koronavirüs patojenlerinin (hastalığa neden olan organizma) beklenenden çok daha uzağa seyrettiği görüntülendi. Görsel canlandırmada, uçakta bir kişinin öksürmesinin ardından ağızdan çıkan tükürük damlacıklarının ilk önce bir 'duman' bulutuna, daha sonra da uçağın içerisinde yayıldığı belirtildi.
ABD'nin Indiana eyaletindeki Purdue Üniversitesi tarafından 2014'te hazırlanan görsel canlandırmada, koronavirüs patojenlerinin (hastalığa neden olan organizma) beklenenden çok daha uzağa seyrettiği görüntülendi. Purdue Üniversitesi tarafından 2014'te hazırlanan görsel canlandırmaya göre, öksüren kişinin çevresindeki 10 kişi, yakınlıklarından dolayı en fazla risk altında. Görsel canlandırma, hava yoluyla bulaşan virüsleri yansıtıyor, ancak bilim insanlarının SARS-CoV-2'nin bu kategoriye girdiğinden tam olarak emin olmadığı ifade ediliyor.
ARAŞTIRMA 2014 YILINA AİT
Enfekte bir kişiden saçılan damlacıkların, klima yoluyla ofislerin, restoranların ve uçakların içerisinde yayıldığını gösteren bazı kanıtlar olduğu belirtilirken; Purdue Üvinersitesi'nin görsel canlandırması, tek bir öksürükten saçılan görünmez damlacıkların uçağın kabini boyunca nasıl yayılabileceğini gösterdi. Bilim insanlarının, uçaklarda bulaşıcı hastalığın yayılmasını inceleyerek uygun ve güvenli havalandırma sistemleri hakkında bilgi edinip verebilmek için 2014'te bu görsel canlandırmayı hazırladığı belirtiliyor.
2003'TEKİ SARS VİRÜSÜ VARSAYIMINA DAYANIYOR
Görsel canlandırma modelinin, 2003 SARS virüsünün hava yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu varsayımına dayandığı ve bunun da bir kişinin nefes alması, hapşırması ya da öksürmesi nedeniyle oluşan mikropların, damlacıkların çok küçük olması yüzünden havada kalabileceği ve seyahat edebileceği anlamına geldiği ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, koronavirüs hastalığına neden olan virüs, öncelikle insanlar arasında çok daha büyük olan solunum damlacıkları yoluyla yayılıyor. Daha büyük damlacıkların yere düşmeden önce sadece kısa mesafeler kat ettiği bu yüzden insanlar arasında önerilen 'güvenli sosyal mesafe'nin iki metre olduğu belirtiliyor. SARS-CoV-2'nin hava yoluyla bulaştığına dair bazı kanıtların olduğu ancak bunların çoğunun bağımsız değerlendirilmesinin yapılmadığı belirtiliyor.
. Uçakta öksürmek koronavirüsü tüm kabine yayıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Indiana, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

New York’ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat’tan beri bir ilk gerçekleşti Haberler
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Haberler
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere’nin ardından 5 ülkede daha görüldü Haberler
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Fransa Futbol Federasyonu, PSG’yi şampiyon ilan etti Haberler
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haberler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Haberler››Güncel››Uçakta öksürmek koronavirüsü tüm kabine yayıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:00: Hukukçulardan Ankara Barosu'na suç duyurusu - Haber 16:00: Bursa'da eczane çalışanlarına ücretsiz şehir içi ulaşım - Haber 16:00: Saadet Partisi İzmir İl Teşkilatı'ndan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek - Haber 15:59: Soğuk hava deposunda yangın-2 - Haber 15:58: Saksıda kenevire gözaltı - Haber 15:12: Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı - Haberler 13:48: Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor - Haber 13:30: Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim - Haber 12:19: New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler